Rai, Lega: "Speciale Tg1 sempre più fazioso, gravissima censura a Salvini"

"Ieri per diversi minuti sono state mandate in onda al Tg1 le immagini in diretta del discorso di Matteo Salvini al Senato, ma senza audio, impedendo così ai telespettatori sintonizzati di ascoltare le dichiarazioni di voto del leader della Lega. Un atto gravissimo di censura nei confronti di un leader di partito". Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega e membri della Commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Roberto Fusco e Simona Pergreffi.

"Oltre il danno pure la beffa: mentre scorrevano le immagini silenziate del discorso di Matteo Salvini, infatti, nell'altra parte dello schermo l'inviato del Tg1 intervistava un esponente della maggioranza, il ministro della Difesa Guerini". "Dopo le immagini autoprodotte di Palazzo Chigi e le veline di Casalino diffuse sulla rete ammiraglia, siamo ora arrivati a silenziare in diretta i discorsi istituzionali dei leader avversari. Al governo evidentemente piace il modello cinese. Alla faccia della democrazia", concludono.