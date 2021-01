Rivoli, il poliambulatorio chiude per lavori: le attività sanitarie si spostano fino all'8 marzo

Il Poliambulatorio di via Piave, a Rivoli, sarà oggetto nelle prossime settimane di alcuni interventi edili, con l’obiettivo di rendere più accoglienti e accessibili gli spazi per pazienti e operatori e di migliorare la sicurezza dei locali. I lavori riguarderanno, in particolare, la realizzazione di nuovi controsoffitti al piano terra e al secondo piano della struttura e il rifacimento della rampa di accesso esterno per le persone disabili, che verrà anche dotata di una copertura.

Durante l’esecuzione dei lavori, da lunedì 25 gennaio a domenica 7 marzo, sarà necessario trasferire temporaneamente l’attività sanitaria presso le altre sedi territoriali dell’Asl To3, che saranno adeguatamente potenziate in modo da accogliere i cittadini. Tutti i servizi continueranno a essere erogati e garantiti. Lunedì 8 marzo l’attività in via Piave riprenderà regolarmente.

L’attività specialistica ancora prevista in via Piave, ovvero oculistica e odontoiatria, è già da tempo limitata alle prestazioni di classe U (urgente) e B (breve), secondo le direttive previste per questa fase dell’emergenza Covid. In ogni caso, gli assistiti che fossero stati prenotati saranno contattati singolarmente da personale dedicato che comunicherà loro sede e orario del nuovo appuntamento.

Ecco, in dettaglio, le sedi e gli orari presso cui continueranno a essere garantiti i servizi e gli eventuali recapiti da contattare.

Centro prelievi:

Rivoli (Cascine Vica) – Via Ivrea 3/a dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9

Collegno – Villa Rosa – Via Torino 1 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 9

Grugliasco – Via Tiziano Lanza 52 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9

Cup:

per prenotare le visite specialistiche: Cup unico regionale - Numero verde 800.000.500 (attivo dal lunedì alla domenica ore 8-20) oppure e-mail: cup.rivoli@aslto3.piemonte.it;

assistenza integrativa e protesica: Cup di Collegno – Via Torino 1 dalle ore 9 alle ore 12;

scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra: cup.rivoli@aslto3.piemonte.it oppure attraverso il sito regionale www.salutepiemonte.it;

consegna referti

Rivoli (Cascine Vica) – Via Ivrea 3/a dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

Collegno – Villa Rosa – Via Torino 1 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16

Grugliasco – Via Tiziano Lanza 52 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16

Cure domiciliari:

la sede del servizio è trasferita (già da giovedì 21 gennaio) presso il presidio di Collegno – Villa Rosa – Via Torino 1. Recapiti: 011 4017039 – segreteria telefonica (attiva da giovedì 21) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Per prenotazioni e prelievi domiciliari tao.rivoli@aslto3.piemonte.it, per ulteriori informazioni curedomiciliari.rivoli@aslto3.piemonte.it.

Riabilitazione:

l’attività prosegue prevalentemente a Collegno e nelle altre sedi territoriali dell’Asl sia per quanto riguarda le visite che le sedute di riabilitazione. Continuano regolarmente le visite domiciliari.

Centro di salute mentale:

per ridurre il più possibile i disagi vengono aumentate le visite domiciliari. L’attività prosegue secondo le modalità attuali, ma concentrata sul Csm di via Madonna della Stella 8, a Pianezza, che è stato potenziato per accogliere pazienti e operatori. È comunque previsto un giorno settimanale di attività presso il Bonadies di Rivoli, per persone impossibilitate a spostarsi, con il supporto di un ambulatorio a Grugliasco.

Centro Isi:

Grugliasco – Via Tiziano Lanza 52 mercoledì ore 12-16 011 4017639

Orbassano – P.za Generale C.A. Dalla Chiesa 1 giovedì ore 9-12 011 9036489

Susa – Via Fell 5 venerdì ore 10-13 0122 621488

Pinerolo – Stradale Fenestrelle 72 giovedì ore 14-17 0121 235210

Sportello Uvg: