Nichelino, "non aprite quella porta" ai falsi vigili che suonano

"Non aprite quella porta" era il titolo di un vecchio film horror, ma a Nichelino può diventare una pellicola di stringente attualità. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati episodi in via Trento e uno in via Ponchielli di persone che suonano ai campanelli, dicendo di essere agenti della Polizia municipale.

In realtà, non si tratta di vigili urbani, ma di personaggi che tentano di introdursi nelle abitazioni per cercare di rubare o per truffare. Per questo, su indicazione dell'Amministrazione, sono gli stessi uomini della municipale ad invitare tutti a diffidare da persone che non si conoscono.

Prima di aprire la porta a chi dice di essere un vigile che deve fare un sopralluogo (o che vuole entrare nella vostra casa per un qualsiasi altro motivo), è meglio verificare, con una chiamata al comando della Polizia di Nichelino al numero 011/6819501.