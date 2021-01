Seconde case in Piemonte o in Liguria, il Governo: "No affitti brevi, ok solo le case già nella disponibilità prima del nuovo dpcm"

Il governo conferma: si può andare nelle seconde case, anche fuori Regione . Però, perché nei Dpcm c’è sempre un “però” e questa volta riguarda il contratto stipulato per acquistare l’abitazione o per affittarla.

Infatti, se il trasferimento potrà avvenire anche se la casa si trova in zona arancione o rossa, il limite è dato dall’atto che deve essere antecedente al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm .

Ieri sera sul sito di palazzo Chigi sono state pubblicate le Faq - risposte alle domande frequenti - sul nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i chiarimenti su quello che si può e non si può fare.

Nelle seconde case possono andare i familiari conviventi, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici. Scrivono i tecnici di palazzo Chigi: “La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati - si legge ancora sul sito - potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.