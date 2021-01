Gabry Ponte si è operato: "Provato ma felice". Prima dell'intervento gli auguri della sindaca Appendino

"Eccomi ragazzi! Un po’ provato ma felice. L'intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi Grazie. Vi voglio bene, vi aggiorno presto". E' con queste parole che il dj e producer torinese Gabry Ponte, icona della dance music anni 90 e 2000 (famosissima la sua "I'm blue dabadee dabadaa" ai tempi degli Eiffel65) ha salutato i suoi fan dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto.

Gabry Ponte aveva annunciato due giorni fa il suo ingresso in ospedale con un post su Facebook condiviso e commentato da migliaia di fan, tra cui anche la sindaca Chiara Appendino, che gli ha augurato un rapida guarigione per poter tornare presto a Torino in concerto.