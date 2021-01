Dermatite irritativa da rasatura perché si verifica e come prevenirla

La dermatite irritativa si verifica a causa di una reazione infiammatoria della pelle dovuta dal contatto con uno stimolo con sostanze chimiche o ad esempio per causa di una rasatura.

La pelle diventa rossa a causa della reazione infiammatoria e possono comparire vescicole con siero. Nel caso ci si gratti e queste scoppiano fuori uscirà il liquido appiccicoso e si causa una ulteriore infezione della pelle.

In particolare la dermatite irritativa da rasatura si presenta sulla pelle maschile in prossimità dell’area della barba, ma non risparmia anche le donne che sono solite utilizzare il rasoio per depilarsi.

Vediamo quali sono le cause della dermatite irritativa da rasatura, come prevenirla e cosa fare dopo la rasatura.

Cause della dermatite irritativa

Le cause di questa fastidiosa manifestazione irritativa della pelle sono dovute principalmente a cute molto sensibile e predisposta alla dermatite, ma non solo anche in caso di rasatura troppo frettolosa e poco accurata.

Altre cause di dermatite irritativa è l’uso di prodotti pre e post rasatura non idonei, pieni di agenti chimici e irritativi che causano prurito e bruciore nella zona in cui vengono applicati.

Infine l’uso di un rasoio non pulito, utilizzato più volte e non disinfettato oltre che premuto sulla pelle invece che passato con delicatezza.

Come prevenire la dermatite irritativa

La dermatite irritativa può essere prevenuta preparando anzitutto la pelle alla rasatura. Come? Semplicemente tamponando prima la zona da rasare con un panno bagnato prima in acqua calda. Il calore dilata i pori e facilita la fuoriuscita dei peli oltre ad ammorbidire la cheratina.

Una volta eseguito l’impacco con acqua calda la rasatura sarà più facile e il rischio di irritazioni e infiammazioni è ridotto. Lo stesso vale per i piccoli taglietti che spesso si creano durante la rasatura, in particolare di barba piuttosto lunga e secca.

Prima di procedere alla rasatura, dopo l’impacco con acqua calda applicare una schiuma da barba o da rasatura apposita senza agenti chimici e specifica per pelli sensibili. La schiuma va spalmata in ogni zona della barba, in particolare sul collo ed è opportuno attendere qualche minuto prima di procedere alla rasatura, così che le sostanze emollienti agiscano.

Durante il taglio col rasoio ricordate di passarlo prima nella direzione di crescita del pelo, poi riapplicare la schiuma da barba ed eseguire la rasatura in contropelo.

La rasatura in contropelo aiuta la ricrescita dei peli in modo corretto evitando che restino intrappolati sottopelle. Questo riduce i rischi di irritazione della cute.

Attenzione evitate di radervi sempre e solo contropelo!

Infine un’altra accortezza da avere per prevenire la dermatite irritativa è quella di pulire sempre approfonditamente il rasoio elettrico e le sue testine, dopo la rasatura e prima di procedere alla nuova. Nelle testine possono restare intrappolati frammenti di pelle quasi invisibili a occhio nudo e peli, che possono infettare la cute durante la nuova rasatura.

Cosa fare dopo la rasatura per prevenire la dermatite irritativa

La prevenzione della dermatite irritativa avviene anche dopo la rasatura e non solo prima e durante. Una volta effettuata la rasatura, rimuovere i residui di schiuma e peli lavando con accuratezza la parte depilata con acqua tiepida.

Asciugare la pelle tamponando e mai sfregando con forza, altrimenti irriterete la pelle appena sottoposta già ad un trauma.

Infine applicare un prodotto reidratante rigenerante della cute che sia sempre il più naturale possibile e che non contenga alcool, sempre per evitare bruciori e rossori. Optare quindi per un prodotto specifico che normalizzi il PH cutaneo e rigeneri lo strato protettivo della pelle.

In caso siate al mare o frequentate piscine ricordate di sciacquare bene la pelle dopo ogni bagno. Se vi esponete al sole applicate una crema protettiva non ricca di olio e untuosa.

Ricordate che dai piccoli tagli che si possono presentare durante la rasatura penetrano germi che sono la prima causa di infezioni cutanee, visto che sulla nostra pelle sono normalmente presenti funghi e batteri.