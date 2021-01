Controlli antidroga, 6 arresti e oltre 1 kg di stupefacente sequestrato in 24 ore

I carabinieri hanno arrestato, nelle ultime 24 ore, due corrieri della droga a Rivarolo Canavese , entrambi ventunenni, di Volpiano, trovati in possesso di 1 kg di droga.

A Nichelino, è finito in manette un 37enne del luogo, sorpreso in strada mentre consegnava due dosi di crack a un ragazzo.

Mentre a Torino, in via Garessio, è stato un cittadino senegalese, senza fissa dimora, subito dopo aver venduto una dose di cocaina a un uomo. Sequestrati anche 285 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.