Focolaio al San Giovanni Bosco, Cirio: “Sono preoccupato, avviata un’indagine interna” [VIDEO]

Il focolaio del San Giovanni Bosco preoccupa e non poco il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. A renderlo noto è lo stesso Governatore: “Mi preoccupa ogni situazione che possa colpire un ospedale, una Rsa o una famiglia”.

Cirio ha annunciato come, a seguito del caso San Giovanni Bosco, verrà avviata un’indagine: “Oggi in Giunta l’assessore Icardi ci ha comunicato di aver incaricato l’Asl competente di avviare un’indagine interna: attendo una relazione che l’assessore mi farà nei prossimi giorni per capire la situazione, l’attenzione è altissima”.

Per il presidente, infatti, è fondamentale non abbassare la guardia nonostante l’arrivo del vaccino: “Non possiamo permettercelo: fino a quando non saremo tutti vaccinati, dovremo continuare con un livello di assoluto rigore, rispettando ovunque le regole del distanziamento e dei percorsi dedicati. Questo modus operandi ci ha insegnato che così possiamo contenere la diffusione del virus”.