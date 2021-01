Commessa di Collegno ruba 620 euro dalla cassa: arrestata dai carabinieri

A Chivasso è finito in manette un nigeriano per tentato furto aggravato. L'uomo si è introdotto all'interno di un cortile condominiale e con un mattone ha danneggiato il tettuccio in cristallo di una macchina, cercando di rubare da un cassetto le chiavi dell’appartamento del proprietario, che attirato dai rumori ha assistito alla scena dalla finestra di casa e ha chiamato il 112. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare l’autore del reato.

Un furgone condotto da un bosniaco subito dopo che aveva perpetrato un furto all’interno di una azienda produttrice di materiale edile è stato invece fermato a Carignano. Il mezzo ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri e si è dato alla fuga. Dopo un inseguimento di 2 km, il ladro ha abbandonato il veicolo tentando di scappare in un’area boschiva, ma è stato prontamente bloccato.