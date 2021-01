Il ladro "illusionista" tradito dalla sua troppa sicurezza: torna nel negozio già truffato e viene riconosciuto

Essendo riuscito con astuzia a raggirare il dipendente del market, il giorno dopo ha pensato di riprovarci, ripresentandosi nello stesso negozio, in via Principi d’Acaja, intorno all’ora di pranzo, con una mazzetta di denaro da cambiare. La cassiera presente, al corrente di ciò che era accaduto il giorno precedente, ha rifiutato il cambio cercando di intrattenere l’uomo. Il dipendente raggirato il giorno prima stava visionando le immagini della truffa proprio in quell’istante, così, riconosciuto l’uomo, che tra l'altro si è presentato anche vestito allo stesso modo, ha raggiunto le casse, ha informato il malfattore di averlo scoperto e si è posizionato davanti l'uscita per impedire che potesse lasciare il locale in attesa della polizia.

Tra i due è nata una discussione e il truffatore ha proposto la riconsegna del maltolto del giorno precedente pur di lasciarlo andare, ma, al rifiuto del negoziante, lo ha spintonato guadagnandosi la fuga. Raggiunto all'esterno, è stato fermato grazie all’intervento di alcuni passanti. Gli agenti della squadra Volante lo hanno trovato in possesso di 1.260 euro in banconote da 5 e 10 euro, con molta probabilità utilizzate per trarre in inganno diversi esercenti commerciali.