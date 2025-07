Ritrovato Allen a Ventimiglia, parla il testimone: "Mi hanno torchiato bene, ma lo capisco. Ho cercato di aiutare"

"Io ho cercato di aiutare, però mi hanno torchiato bene, non sono stati momenti facili e capisco altre situazioni tipo questa". Queste le parole del testimone che in queste ore era finito al centro della vicenda legata alla scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo torinese di 5 anni cercato da venerdì sera a Ventimiglia. Lo riporta Adnkronos riprendendo un video pubblicato da La Stampa.

"Volevo portarlo dalla Polizia"

Il piccolo aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia. "Ho accompagnato il ragazzo che è venuto nella mia villa e l'ho portato giù per strada pensando di fare una cosa positiva - ha raccontato ancora l'uomo - Volevo portarlo qua dalla Polizia. Il bambino poi a un certo punto mi ha tirato, non parlava bene e l'ho portato fino a un certo punto e l'ho lasciato. Mi tirava, cercava papà, ma non parlava bene e dopo mi sono accorto che era autistico e poi è scappato via. Dopo due ore ho capito che era successo".



I complimenti di Meloni

Intanto, dopo i messaggi del governatore del Piemonte, Alberto Cirio e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, anche la premier Giorgia Meloni ha commentato il lieto fine della vicenda: ""Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia".