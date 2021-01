La denuncia di Fratelli d'Italia: "Assaltato il nostro banchetto di corso Cincinnato"

"Questo pomeriggio, alle 12:30 circa, una decina di esponenti dei centri sociali ha accerchiato ed attaccato un gazebo di Fratelli d'Italia al mercato di corso Cincinnato, vicino all'Edera Squat occupato, centro sociale di matrice anarchica. Gli antagonisti hanno spaccato le strutture del gazebo e cercato di rubare le bandiere e i materiali esposti, fortunatamente senza successo, grazie all'intervento dei residenti e dei mercatari". E' la denuncia di Enrico Forzese e Valentina Faccilongo, militanti del partito di Giorgia Meloni, a raccontare l'episodio.

"Hanno accerchiato il nostro gazebo mentre eravamo intenti a smontare la struttura, avendo finito l'attività di raccolta firme - ha spiegato Faccilongo - In quel momento, una decina di esponenti dei centri sociali ci ha aggrediti e ha fisicamente cercato di rubare il materiale esposto al gazebo, sferrando calci e pugni contro la struttura e spintonandoci".

"Non è la prima volta che siamo oggetto di minacce ed aggressioni da questi facinorosi, ma di certo non riusciranno ad intimidirci - attacca invece Forzese - Le nostre attività continueranno con ancora maggior vigore in tutte le zone della città. Per i centri sociali, gli squatter e chi usa la violenza come strumento di legittimazione politica la pacchia è finita. Una volta che avremo liberato la città dal PD e dai 5 stelle, arriverà l'ora in cui sgombereremo tutti i centri sociali occupati".

"Ci aspettiamo l'immediata ed unanime condanna dell'aggressione da tutto il mondo politico. E' ora che le istituzioni cittadine torinesi prendano una ferma e dura posizione contro facinorosi, violenti e antagonisti politici", conclude Forzese.