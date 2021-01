Oltre 60 famiglie italiane hanno ricevuto il pacco alimentare dai volontari di Sol.Id Onlus

"Anche oggi siamo riusciti a dare un pacco alimentare a tutte le famiglie torinesi che, mensilmente, aiutiamo. Purtroppo le persone bisognose sono in continuo aumento. Molti sono negozianti che hanno perso tutto a causa delle continue chiusure forzate". A raccontarlo sono i volontari di Sol.Id, che oggi in via Cellini hanno consegnato il consueto "pacco alimentare" di solidarietà, con molti prodotti a lunga conservazione, a oltre 60 famiglie.

"Le istituzioni hanno abbandonato queste persone, ma noi non lo faremo - spiegano dalla Onlus - Ogni mese attraverso le raccolte e le consegne alimentari garantiremo il pacco alimentare a chi ne avrà bisogno".