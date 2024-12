Scoppia una stufa a gas, 77enne rimane ustionato: momenti di paura a Vaie

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, sabato 21 dicembre, a Vaie, nella Bassa Val di Susa, a seguito dell'esplosione di una stufetta a gas in un'abitazione di via Roma 27.

Ustionato 77enne

A pagarne le conseguenze un uomo di 77 anni, che è rimasto ustionato e lievemente ferito per il crollo di una parte del soffitto: per fortuna non è stato travolto dalle macerie e il pronto intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben peggiori.

Elitrasportato al Cto

Il 77enne è stato poi condotto con l'elisoccorso al Cto di Torino ma le sue condizioni non destano preoccupazione.