FiveM Italia: la potenzialità per il proprio Multiplayer online

Quando sentiamo parlare di Multiplayer online non ci può che venire in mente un progetto dettagliato e ben preciso uscito nel 2014, un metodo importante che ha alzato il livello grazie ad un software completo: stiamo parlando di FiveM Italia . In questa sezione andremo ad analizzare nel dettaglio cos’è, tutte le sue funzioni ma soprattutto come avviene l’installazione del programma sui vostri dispositivi.

Cos’è FiveM Italia?

Progetto arrivato sette anni fa sul web, FiveM Italia è un MOD in grado di consentire un’importante potenzialità per tutte quelle persone che possano aprire un server loro Multiplayer online dove potranno disporre di propri script, ma anche di regole e mappe. Da quando è uscito nel 2014 questo FiveM è sicuramente diventata una mod che sta spopolando sul web. Il successo incredibile però lo sta avendo soprattutto in Italia, sui server come Roleplay. Insomma vogliamo sottolineare il grande successo di questo programma innovativo.

Il portale di FiveM Italia: istruzioni per l’uso

La home page del portale di FiveM Italia è molto dettagliata e regala a tutti i propri appassionati una guida ben strutturata. Nella sezione “notizie” apparirà sullo schermo una lista contenente una serie di giochi tutti da provare. Andando avanti troviamo la sezione “guide”, dove ci sarà la spiegazione per come installare correttamente FiveM Italia. Nella parte “resource” (cerca) si potranno cercare i migliori giochi, mentre “forum” sarà una chat con altri utenti per un vero e proprio confronto.





Installazione di FiveM Italia

Ma come si installa FiveM? Cliccando sulla sezione Guide ecco arrivare alla spiegazione che vogliamo anche noi focalizzare. Il primo passaggio sarà quello di possedere una copia legale di GTA V, con la tipologia che non fa differenza. L’installazione di GTA V è molto semplice, in quanto basterà scaricarlo sul pc: il consiglio è quello di avere un’ottima linea internet per realizzare il procedimento. Il secondo passaggio riguarda il download di FiveM: raggiunto il sito ufficiale cliccare su “download client” dove apparirà un file in PDF, quindi cliccare su “Sure, I agree”. Una volta finito il download basterà cliccare su fivem.exe per selezionare la cartella che contiene GTA V e andare su “seleziona cartella”.

Bastano pochi passaggi per riuscire ad entrare in un mondo nuovo e che dal 2014 sta spopolando in Italia, grazie all’ottima funzionalità. Un modo veloce e ad alta qualità per un proprio Multiplayer online innovativo e ricco di contenuti.