Dall'elettrico ai veicoli commerciali, Auto No Problem il Noleggio a Lungo Termine

Opportunità rivolta a privati e titolari di partita Iva, il noleggio a lungo termine è una conveniente alternativa all’acquisto dell’automobile. Permette di mettersi al volante di un veicolo nuovo sfruttando una soluzione contrattuale particolare, contraddistinta dal versamento di un canone fisso mensile. Questo comprende gli oneri assicurativi, attività di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), soccorso stradale (a fronte di incidente o fermo tecnico), servizio pneumatici ed eventuale vettura sostitutiva in caso di sinistro.

Il noleggio lungo termine di Auto No Problem, società specializzata nel settore con un’esperienza decennale, si articola in tante tipologie di auto, sia per quello che riguarda le motorizzazioni (tra cui auto ibride, elettriche, a metano e GPL) che i modelli, con tutti i principali marchi del settore dell'automotive.

Si aggiungono promozioni e servizi che rispondono perfettamente alle esigenze del cliente. Sono soluzioni di mobilità che liberano l’automobilista da qualunque inconveniente a fronte di un semplice canone fisso mensile. Ciò conduce a un significativo risparmio, ma anche a una semplificazione dell’attività di gestione del veicolo.

L’interpretazione, con efficacia, professionalità e puntualità, delle esigenze del cliente è un valore a fondamento di Auto No Problem. Nel corso degli anni, mettendo a frutto una preparazione espressione di una profonda conoscenza del mercato di riferimento, è stata ottimizzata l’esperienza di noleggio assicurata al consumatore.

È adottato infatti un approccio Customer-Centric, di cui fa parte una costante valutazione della soddisfazione espressa dal cliente, che può scegliere il veicolo ideale per le sue necessità tra i marchi dell’automobilismo più affermati: Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Jeep, BMW, Fiat, Volvo, Land Rover, Audi e molti altri.

L’attenzione verso il cliente si riflette in una proposta che mette a disposizione numerosi modelli, allestimenti e optional a condizioni competitive. Tra le soluzioni accessibili, oltre ovviamente ad auto diesel e benzina, troviamo veicoli green: non solo auto a metano e GPL, ma anche ibride ed elettriche. Un’intera sezione è stata riservata ai veicoli commerciali e furgoni allestiti.

Vengono applicate le più moderne modalità di pagamento pay per use e il cliente può anche scegliere offerte particolarmente vantaggiose di noleggio di auto usate. Una flessibilità concepita per incontrare ogni richiesta di un pubblico composto da titolari di partita Iva e privati che preferiscono evitare l'immobilizzo dei capitali.

Con il pagamento mensile il cliente si libera infatti dal rischio di spese impreviste, che troviamo invece nella gestione tradizionale dell’auto. Al momento della conclusione del contratto, c’è la possibilità di cambiare auto oppure di acquistare la vettura utilizzata nel periodo del noleggio appena concluso.