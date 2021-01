Salvini a Torino: "Ridare la parola agli italiani e poi stare tranquilli per cinque anni"

"Piuttosto che tirare a campare con governicchi e ammucchiate, è meglio ridare la parola agli italiani e poi stare tranquilli per cinque anni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dal tribunale di Torino, dove é imputato con l'accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario.

"L'Italia - ha aggiunto il senatore del Carroccio - non puó rimanere immobile in attesa della compravendita di senatori di notte in cambio di non si sa che cosa. La posizione della Lega è chiara, siamo in un momento grave. Ci sono milioni di famiglie in difficoltà e milioni di posti di lavoro a rischio".

Sul premier Giuseppe Conte, poi Salvini è categorico: "Avrebbe già dovuto dimettersi, non ha i numeri, mi aspetto che prevalgano il buon senso e l'amore per il Paese. Qua c'é un piano vaccinale fermo - ha insistito Salvini - ci sono le scuole riaperte in una città si e in una città no, due milioni di posti di lavoro a rischio e noi stiamo in ballo degli umori di Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti e delle trattative di Tabacci e Mastella. É irrispettoso, disgustoso, volgare e deprimente".