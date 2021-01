i pompieri domano l'incendio in un'abitazione di tre piani a Corio

I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Corio, nel Canavese, per l'incendio di un'abitazione di tre piani in via Claudio Chiesa.

Le squadre della centrale e dei volontari di Mathi hanno spento il rogo che ha coinvolto più stanze di un alloggio. In aiuto anche una piattaforma tridimensionale, un'autobotte dei volontari di Volpiano e il carro autoprotettori.