Processo civile contro Uber: i rider del food delivery chiedono i danni

Nulla di fatto stamattina all’udienza civile tenutasi al Tribunale di Torino, che vede contrapposti i rider del food delivery e Uber Eats, piattaforma del gruppo Uber.

I fattorini, attraverso il legale Giulia Druetta, chiedono le differenze contributive rispetto al contratto nazionale del settore logistica, ma anche i danni materiali per le mancate condizioni di sicurezza e per l'uso discriminatorio dei dati. Il 17 febbraio le parti si rivedranno per capire se la multinazionale statunitense avanzerà o meno una proposta conciliativa.

La causa civile é stata intentata contro Uber e l'intermediaria Frc, che fino ad oggi hanno respinto ogni accusa.