Federazione Tennis Piemonte: il presidente "delle Atp Finals" sarà Vito Di Luca

Nei giorni scorsi si è tenuta l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Piemontese della Federazione Italiana Tennis per il prossimo quadriennio, un quadriennio che vedrà Torino capitale del tennis mondiale con l’organizzazione della Nitto AtpFinals (2021-2025), mentre l’attività di base raccoglie sempre più consenso e più tesserati, pur nella difficoltà del momento.



Ha votato il 44,87% dei circoli piemontesi: erano infatti presenti all’assemblea, di persona o con delega, 92 circoli sui 205 federati. Nuovo presidente del Comitato Regionale Piemontese è stato eletto l’avvocato torinese Vito Di Luca, che prende il posto di Giancarlo Davide, di cui era già stato vice-presidente nel precedente quadriennio. I nove delegati (otto per il tennis e uno per il padel) sono: Elisa Candido, Giorgio Clavico, Giuseppe Fontana, Sabino Iezza, Alberto Pastorella, Claudio Pivotto, Roberto Santangeletta e Manuela Savini, più Bruno Ubaudi appunto per il padel.



Nel corso del primo Consiglio Regionale sono state ratificate le ulteriori nomine: Roberto Santangeletta è il vicepresidente vicario, Sabino Iezza l’altro vicepresidente.