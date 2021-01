Studio Castellani e Reale Mutua Basket Torino ancora insieme

La Reale Mutua Basket Torino comunica la continuazione del rapporto con “Studio Castellani Tecniche Ortopediche”, che si conferma “Official Partner” per la stagione 2020-2021.

"Il dottor Mattia Castellani, tecnico ortopedico della Reale Mutua Torino, e il suo staff sono un elemento prezioso per il nostro lavoro. Lo Studio Castellani offre servizi sanitari mirati al recupero funzionale del piede con plantari ortopedici su misura creati secondo lo stile di vita e alle differenti problematiche del paziente, dalle calzature ortopediche su misura per le patologie più complicate ai Plantari Cadcam per gli sportivi più esigenti, il tutto, prodotto su misura dopo indagini scientifiche posturali all'avanguardia".

"Lo Studio offre inoltre una vasta fornitura di tutori sportivi ed ortopedici, calze a compressione graduata (preventive, patologiche e sportive) e vendita

oleggio di Elettromedicali. Lo Studio Castellani opera nel settore delle Tecniche Ortopediche da settembre 2013. L'ambiente, professionale e moderno, rende il centro, un importante punto di riferimento per gli sportivi o per tutti coloro che lamentano problematiche legate all'appoggio plantare, ginocchia ed, in generale, alla postura".

"Il dottor Mattia Castellani – commenta Renato Nicolai, amministratore delegato Reale Mutua Torino – è un nostro grande tifoso, oltre che uno dei migliori professionisti nel suo settore. Continuare il rapporto con lo Studio Castellani ci permette di offrire un ulteriore eccellenza ai nostri atleti".