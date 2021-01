Un makeup perfetto senza usare il mascara

Molte persone sono abituate a credere che il mascara sia un cosmetico essenziale per qualsiasi trucco. Tuttavia, da diversi anni, i truccatori di molte case di moda, come Alexander Wang, Prada e altri, si stanno dirigendo verso il trucco senza mascara. Gradualmente questa tendenza del podio iniziò a ”migrare” tra la gente.

Benefici del trucco senza mascara

Quando scegli il trucco nude, dai la preferenza alle tendenze moderne. Le ciglia ricoperte da uno spesso strato di prodotti decorativi hanno cessato di essere un vero accento. Oggi di moda sono: un viso fresco, una pelle luminosa, un minimo di cosmetici.

Smettendo di tingere le ciglia, ridurrai il rischio di allergie. Qualsiasi prodotto cosmetico contiene sostanze chimiche che possono influire negativamente sulla salute.

Rifiutando di usare il mascara, mostri sincera preoccupazione per il tuo benessere e il tuo aspetto sano. Con l'aiuto di questo cosmetico, puoi facilmente portare batteri patogeni agli occhi e causare una serie di malattie infiammatorie. Cancellando il prodotto dalle ciglia, crei ancora più condizioni per l'infezione, l'infiammazione delle mucose degli occhi. Dimenticando il trucco per un po', puoi accelerare il processo di recupero completo degli occhi.

Non ti preoccuperai della qualità del tuo aspetto sotto la pioggia, in piscina o in sauna. Durante il nuoto, lo sport, le passeggiate fuori città, possono rimanere macchie nere intorno agli occhi a causa della fuoriuscita di mascara - “l'effetto panda", che sembra estremamente poco attraente e rovina il trucco.

A chi e in quali situazioni può essere adatto questo trucco?

1) Per chi soffre di allergie, questa è una manna dal cielo! Dal momento che anche il mascara ipoallergenico potrebbe non giustificarsi.

2) Soffre di malattie oculari infettive e infiammatorie.

3) Quei fortunati che hanno splendide ciglia dalla nascita.

4) Sostenitori della bellezza naturale.

5) Se è difficile trovare il suo mascara.

6) Se semplicemente non vuoi usare il mascara.

7) Un'ottima opzione per la calura estiva.