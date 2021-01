Una nuova vetrina per chi lavora nell'agricoltura biologica: "Giusto pagare un po' di più per chi investe risorse e tempo"

In un anno in cui Terra Madre ha scelto il mondo di Internet per continuare a raggiungere i tanti appassionati di cibo e di tutto ciò che ruota intorno alle tavole e ai produttori, è proprio dal mondo digitale che arriva un nuovo strumento per aiutare il sistema biologico piemontese: una vetrina web per le aziende e i consumatori, promossa dalla Regione Piemonte.

All'indirizzo di Piemonte Agri Qualità si potrà accedere a una nuova sezione dedicata alle aziende piemontesi che si occupano di cibo biologico: 2500 produttori biologici certificati del Piemonte. "Le aziende chiedevano di avere uno spazio di visibilità più riconoscibile e Slow Food ci ha aiutato per farlo nell'ambito di Terra Madre Salone del Gusto - dice Marco Protopapa, assessore Agricoltura e cibo Regione Piemonte -. Sono rappresentate le eccellenze delle province del nostro Piemonte, con aziende che sanno cosa vuol dire operare nel rispetto degli equilibri ambientali, anche se questo richiede maggiori risorse da investire sia dal punto di vista economico che da quello del tempo".

"Chi faceva biologico, fino a oggi, faticava a livello di prezzi e competitività - aggiunge - per questo vogliamo dare una mano e promuovere l'idea che chi lavora nel biologico merita di ricevere qualcosina in più, in termini di prezzo".