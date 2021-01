Onorevole Gancia (Lega): “Orgogliosi del miracolo medico realizzato al Regina Margherita”

“Complimenti all'equipe dell'ospedale Regina Margherita di Torino per l'incredibile miracolo medico realizzato: un dito del piede al posto del dito di una mano per ridare vita all'arto traumatizzato che, altrimenti, non avrebbe più funzionato.

Un vero e proprio prodigio della medicina ad opera dei chirurghi della mano del Cto, diretta da Bruno Battiston, su un bimbo di 4 anni vittima di un incidente.

Grazie a un'innovativa tecnologia robotica, il dito e la mano potranno non solo riprendere a muoversi, ma anche a crescere. Un grazie di cuore al dottor Battistoni e alla sua equipe, a tutti i medici e gli infermieri che, nel silenzio del loro lavoro quotidiano, ci rendono orgogliosi”.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega