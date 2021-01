Scorie nucleari, Gaveglio: "Non mi spiego perché non abbiano tenuto in considerazione i valori economico-territoriali del nostro paese"

"Riconosco la necessità di stoccare questi rifiuti in un'area protetta. Quello di cui non mi capacito è perché non abbiano tenuto in considerazione i valori economico-territoriali del nostro paese". A parlare è la sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio, contrariata dall'ipotesi che proprio Carmagnola sia stata inserita tra i territori idonei a ospitare il sito unico nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive.

"Ribadisco quello che ho detto in passato. Sogin ha tenuto in considerazione il valore sismico di ciascuna area e quelle meno a rischio sono state reputate idonee. La conseguenza è che la nostra è stata giudicata tra le prime per questo progetto. Non si può però non tenere conto dell'identità agricola del nostro paese, degli sforzi che abbiamo fatto e che stiamo facendo per dare un futuro ai nostri giovani puntando sul settore primario, e della forte vocazione turistica che ha Carmagnola. Non ci piace fare a gara con altri territori per vedere chi ha un'economia più forte. Se Carmagnola è leggermente sfavorita da questo punto di vista deve sacrificarsi per forza? Viviamo in un contesto difficile da gestire come quella di una pandemia mondiale. Non credo sia assolutamente il caso di mettere sulle spalle dei nostri cittadini anche questo peso".

I dubbi della sindaca riguardano anche le aree provvisorie in cui sono stoccati in questo momento i rifiuti. "Perchè non sono stati messi in sicurezza subito?", si chiede Gaveglio. "E perchè si deve per forza costruire un sito unico? I rifiuti non si possono forse stoccare in più siti?".