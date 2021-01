il coordinamento “per i minori dai diritti negati” sceglie Tommaso Varaldo come portavoce

Il tavolo ha indicato come portavoce Tommaso Varaldo , Presidente dell’Associazione Infanzia e Famiglia AIEF, e come coordinatore Claudio Torrero , Presidente dell’Associazione Interdependence. Durante l’incontro è stata letta una comunicazione con gli auguri di buon lavoro dell’Assessore al welfare Chiara Caucino ed è stata comunicata l’adesione al tavolo di altre 2 associazioni.

"Non è più possibile negare l’evidenza delle condizioni strutturali, organizzative e gestionali di molte comunità per minori, in particolare quelle terapeutiche, così come le criticità che riguardano molte politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà e la protezione dei minori e dei genitori vittime di violenze. In considerazione di ciò occorre imprimere una svolta profonda, che davvero tuteli i diritti dei soggetti vulnerabili che rappresentano il futuro del Paese: cioè i bambini e gli adolescenti. Si tratta di un impegno etico e morale. A tal fine si annuncia un primo webinar a fine febbraio proprio sul tema delle comunità”, annunciano il portavoce Tommaso Varaldo e il coordinatore Claudio Torrero.