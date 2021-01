Carmagnola tra dolore e smarrimento: "Una tragedia enorme". Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino

"Siamo di fronte a una tragedia e un dolore grandi". Sono parole schiette quelle che usa Ivana Gaveglio, sindaca di Carmagnola, a poche ore dalla tragedia che ha colpito la città. Nel corso della notte, in via Barbaroux, un uomo - Alexandro Riccio - ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e il figlio di 5 anni, Ludovico, prima di tentare il suicidio.

"Si tratta di una sofferenza resa ancora più forte dal fatto che non si sono letti i segnali, non c'è stato modo di prevenire", dice la prima cittadina, mentre il Comune annuncia che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

E se la sindaca è la prima testimone di un dolore diffuso e condiviso, in città i sentimenti si mescolano allo stupore e allo sbigottimento. Regna l'incredulità di chi vedeva sempre l'uomo consumare un caffè nel locale di fronte all'alloggio dove abitava e chi giura di non aver mai conosciuto né l'assassino, né le vittime. Ma un ampio dibattito, oltre che per le strade di Carmagnola, ha subito trovato spazio anche sui social.