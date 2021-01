Contapassi: a cosa serve e come sceglierlo

Il contapassi è uno strumento molto utile per chi desidera conoscere la distanza percorsa durante una giornata o un determinato periodo di tempo, ideale soprattutto per chi pratica jogging o vuole raggiungere un determinato obiettivo.

Il meccanismo di funzionamento di un contapassi è molto semplice: per calcolare la distanza percorsa, lo strumento utilizza come unità di misura la lunghezza del proprio passo, che permette a sua volta di verificare la velocità. I contapassi più pratici sono sicuramente quelli da polso, che consentono di tenere sotto controllo in qualsiasi momento i parametri della propria attività fisica.

Come è evidente su https://contapassi.org, il mercato offre una gamma molto ampia di dispositivi di questo tipo, dai più semplici ed essenziali, agli smartwatch dotati di funzionalità sofisticate, compresa la gestione delle telefonate tramite smartphone.

La scelta di un modello o di un altro dipende essenzialmente dalle esigenze personali e dal budget che si è disposti a spendere, oltre alle necessità legate al tipo di attività fisica che si è soliti svolgere.

Le funzioni di base di un contapassi

In genere, un contapassi è in grado di monitorare il numero dei passi effettuati in un certo periodo di tempo, la velocità e la distanza, talvolta anche le calorie bruciate. Questi dati consentono di fissare i propri obiettivi e di arrivare gradualmente a raggiungerli, tenendo traccia dei progressi. La possibilità di disporre di ulteriori funzioni, ad esempio il cronometro o la rilevazione della frequenza cardiaca, rende questo strumento molto versatile e ideale per la pratica di diverse attività sportive.

Si tratta quindi di un dispositivo indispensabile per chi pratica attività sportive outdoor, ma può essere utile anche per le sessioni di allenamento in palestra o nell’area home fitness.

Come scegliere il contapassi ideale

In commercio si trovano dispositivi contapassi economici e altri dalle funzioni professinali, adatti anche agli atleti che praticano agonismo e si preparano per la gare. Nella maggior parte dei casi si tratta di dispositivi da polso, piccoli e leggeri, che possono essere destinati unicamente alle funzioni sportive, oppure di smartwatch più evoluti e sofisticati.

La scelta dipende dal proprio stile di vita e di attività sportiva. Per chi desidera un contapassi semplicemente per controllare la distanza percorsa durante una passeggiata o una breve corsa, è sufficiente un modello economico, oppure si può utilizzare semplicemente lo smartwatch usato anche per altre funzioni.

Al contrario, chiunque desideri allenarsi a livello agonistico o professionale per gare e maratone, può trovare braccialetti contapassi e fitness cardio di livello evoluto, in grado di monitorare tutti i parametri necessari alla pianificazione del proprio allenamento, con l’ulteriore possibilità di tracciare i risultati, verificare i progressi e raggiungere gli obiettivi.

Oggi si trovano facilmente anche diverse applicazioni che svolgono la funzione di contapassi e rilevazione della distanza percorsa, tuttavia se l’intenzione è quella di ottenere dati precisi, di misurare con attenzione i progressi ottenuti e di monitorare efficacemente l’allenamento, la soluzione migliore è quella di indossare un contapassi specifico. Con il vantaggio di poterlo utilizzare anche per ulteriori attività sportive.