Professioni turistiche nel Torinese, nuovo portale online

Accompagnatori turistici, naturalistici, equestri, cicloturistici: figure professionali che negli ultimi anni hanno guadagnato spazio e riconoscimento, contribuendo a ridisegnare il modo di viaggiare e di vivere il territorio. Si tratta di attività che richiedono formazione specifica, abilitazione e l’iscrizione in elenchi ufficiali, gestiti – nel territorio torinese – dalla Città metropolitana di Torino su delega della Regione Piemonte.





Oggi sono circa 2.850 i professionisti iscritti negli Elenchi delle professioni turistiche tenuti dall’Ente di area vasta, che si occupa anche della gestione e dell’aggiornamento periodico dei dati. Le professioni interessate sono numerose e in crescita, in linea con l’evoluzione del turismo verso esperienze più sostenibili, consapevoli e radicate nei luoghi.





Accanto a questa attività, la Città metropolitana cura anche alcune pratiche amministrative necessarie per l’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo. In particolare, rientrano tra le sue competenze la certificazione della denominazione dell’agenzia e la nomina del direttore tecnico, figura che deve risultare abilitata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.





Per semplificare la gestione delle pratiche – sia per le professioni turistiche che per le agenzie – è ora attivo un nuovo applicativo online integrato nel sistema informativo Moon (Modulo operativo online), realizzato dal CSI Piemonte. L’applicativo consente a operatori e cittadini di compilare e inviare digitalmente la modulistica richiesta, con notevoli vantaggi in termini di tempi, tracciabilità e trasparenza.





La nuova modalità di gestione è stata presentata ufficialmente nel corso di un incontro con gli operatori del settore, ospitato nella sede di corso Inghilterra. A introdurre i lavori è stata Sonia Cambursano, consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico e turistico. “È importante sottolineare il valore complessivo di queste professioni – ha dichiarato – che un tempo sembravano marginali, ma che oggi rappresentano un comparto sempre più qualificato e numericamente rilevante. Riconoscerle e semplificare il loro lavoro significa investire sulla qualità dell’offerta turistica del nostro territorio”.





Il sistema MOON rappresenta un passo in avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici dedicati alle imprese e ai lavoratori autonomi del comparto turistico. Il portale è già attivo e accessibile dal sito istituzionale della Città metropolitana di Torino, alla sezione dedicata all’economia turistica.





Per accedere direttamente:

www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/economia-turistica/moduli-turismo/