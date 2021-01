L'appello di Cna Piemonte: "Si approvino i ristori e si renda meno incerto il ‘colore’ dei territori, siamo allo stremo"

"Il decreto ristori è scomparso dai tracciati radar e l'incertezza del sistema di chiusure per aree porta allo stremo le nostre imprese". Lo afferma il presidente di CNA Piemonte Fabrizio Actis.

"In Piemonte c'è stata per una settimana l'attesa di un passaggio dall'attuale zona arancione alla zona gialla: prospettiva che oggi appare disattesa. Questa modalità ha creato un danno enorme soprattutto a tutta la filiera della ristorazione. Acquisti già effettuati e riorganizzazione pianificata diventano sforzi inutili per i nostri imprenditori, per i loro dipendenti e per la catena dei fornitori", conferma il presidente regionale di CNA Agroalimentare e portavoce Horeca Giovanni Genovesio.