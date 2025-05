Luca Sogno eletto presidente di Enaip Piemonte

Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio, nella sede di corso Vigevano a Torino, si è riunita l’assemblea dei soci di Enaip Piemonte, l’ente di formazione professionale generato dalle Acli regionali piemontesi. L’ordine del giorno era particolarmente significativo prevedendo l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e il successivo rinnovo degli organi direttivi dell’ente.

La prima parte della seduta è stata presieduta dal presidente uscente, Roberto Santoro, che ha illustrato i dati di bilancio: nel 2024 Enaip ha conseguito un fatturato di quasi 30 milioni di euro chiudendo con un attivo di oltre 710mila euro, confermando un trend molto positivo sospinto anche da attività straordinarie come il programma “GOL”, finanziato con i fondi PNRR. I soci di Enaip hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato e ringraziato Santoro e il cda uscente per il lavoro svolto nei quattro anni di mandato. Il bilancio 2024 è stato dunque approvato all’unanimità dei voti.

Nella seconda parte della riunione assembleare si è proceduto all’elezione delle nuove cariche sociali: la presidente regionale delle Acli, Mara Ardizio, a nome dei soci di Enaip, ha proposto come presidente per il prossimo mandato quadriennale Luca Sogno, espressione delle Acli di Vercelli, 59 anni, giornalista professionista, già presidente di Enaip Piemonte ininterrottamente dal 2005 al 2021 e vicepresidente tra il 2021 e il 2025.

Sogno è stato dunque eletto all’unanimità dai presenti all’assemblea. I soci hanno successivamente e sempre all’unanimità eletto vicepresidente Paolo Giordano, espressione delle Acli di Cuneo, mentre in Consiglio di amministrazione sono stati nominati: Massimo Candela e Matteo Lucà (espressione delle Acli metropolitane di Torino), Pier Giorgio Previotto (espressione delle Acli di Cuneo), Mauro Ferro (espressione delle Acli di Asti) e Ettore Libener (espressione delle Acli di Alessandria). I soci hanno anche confermato nella carica il direttore generale Sergio Pugliano e il collegio dei revisori uscente.

Sogno, nel suo primo intervento successivo all’elezione, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto nel precedente quadriennio, ha assunto l’impegno di riconvocare il cda entro il mese di giugno per mettere a fuoco le linee programmatiche di mandato e meglio definire gli incarichi e le deleghe interne al cda: «Metto a disposizione l’esperienza maturata in seno a questo ente - ha detto Sogno - ma chiedo a tutti collaborazione perché l’azione del cda sia ispirata dalle sensibilità dei vari territori su cui si svolge la nostra attività formativa. Da parte mia vi sarà sempre apertura al dialogo e al confronto con i consiglieri, con la struttura di Enaip e con i soci».

Enaip Piemonte è agenzia leader nel campo della formazione professionale con 17 Centri formativi attivi in regione (almeno uno per ciascuna provincia), 351 dipendenti diretti e oltre un migliaio di collaboratori esterni. L’ente eroga mediamente 200mila ore di formazione all’anno rivolte a circa 10mila utenti.