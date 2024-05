Nel centro di Torino nuova segnaletica per i Musei Reali e monumenti

Torino diventa sempre più a misura di turista . Se nel 2024 la città ha ospitato o ospiterà grandi eventi - Giro d'Italia , Salone del Libro , Tour de France e Atp Finals , solo per citare i più rilevanti - una delle note dolenti negli anni è stata la scarsità di segnaletica per indirizzare i visitatori ai principali monumenti del capoluogo, a partire dalla Mole Antonelliana.

Una carenza, come ha spiegato ieri in Sala Rossa l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia sollecitata sul tema dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao , che " la Città sta già provvedendo a sanare ".

Migliore segnaletica

Altro tema emerso in Sala Rossa è lo stato dell'asfalto e del marciapiede di via Montebello, nel tratto tra via Sant'Ottavio e Via Po. "Sono presenti - ha spiegato Purchia - alcuni ammaloramenti puntuali che saranno risolti con interventi di manutenzione ordinaria".