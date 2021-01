Triste compleanno per i locali da ballo: 12 mesi di chiusura per Covid. Mautino: "Serrare i ranghi per la ripartenza"

Una festa di compleanno tristissima, per non dire drammatica, per tutte le sale da ballo. Un settore che - anche a Torino e in Piemonte, così come nel resto d'Italia - si prepara a "celebrare" 12 mesi di chiusura ininterrotta, a testimonianza delle difficoltà di uno dei settori che mai hanno potuto riaprire, nemmeno la scorsa estate, quando sembrava che la situazione pandemica lasciasse un po' di respiro.