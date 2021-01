Domani mattina flash mob di fronte al Municipio per dire no al rinvio delle elezioni a Torino

domani flash mob di fronte al Municipio di Mino Giachino e dei suoi sostenitori per dire no al rinvio delle elezioni a Torino

Domani, 30 gennaio, alle ore 11, è in programma un flash mob in piazza del Municipio per dire no all'ipotesi di rinvio delle elzioni comunali a Torino. L'iniziativa è voluta da Mino Giachino, candidato sindaco della lista SiTAV SiLAVORO.