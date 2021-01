Moncalieri e Nichelino insieme per la tutela degli amici a quattro zampe

L'incontro è stato proficuo per discutere di iniziative comuni. Il comune di Moncalieri sta lavorando all'apertura di un Ufficio Tutela Animali (U.T.A.), ispirandosi a quello già esistente a Nichelino. "Nel nostro programma amministrativo la tutela degli animali è un punto qualificante - ha spiegato Alessandra Borello - Per questo stiamo pensando di dotarci anche noi di un Ufficio Tutela Animali, un tema su cui Nichelino è da tempo molto attivo".

"L'appoggio della Città di Nichelino può darci una mano in questa progettualità" aggiunge Durazzo. E Nichelino è pronta a fare la sua parte. "Siamo convinti che si possa aprire un percorso territoriale comune sulla tutela degli animali - hanno detto Tolardo e Verzola - Riteniamo che si possa lavorare insieme ad un'iniziativa per la nascita in ogni Comune di politiche di tutela animaliste autonome, con la creazione di assessorati dedicati ad esse. E' un passo concreto di civiltà".