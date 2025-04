Gara di solidarietà per l'Oasi degli Animali, ma si cerca ancora l'aquila delle steppe

Le piogge torrenziali e le frane dello scorso 17 aprile hanno messo in ginocchio anche l’Oasi per gli Animali di San Sebastiano Po, rifugio per la fauna selvatica e punto di riferimento per la cura e la riabilitazione di animali in difficoltà. I danni sono stati ingenti: recinti devastati, accessi compromessi e la strada per raggiungere l’Oasi bloccata per alcuni giorni (ora fortunatamente riaperta).

In mezzo a questo scenario drammatico, una buona notizia: tutti gli animali sono vivi, grazie al lavoro instancabile di volontari e operatori che hanno agito subito, sfidando pioggia e smottamenti per mettere in salvo ogni singolo ospite.

L'aquila dispersa

All’appello manca solo un’aquila delle steppe (microchip 250229600068411) fuggita dopo il crollo delle recinzioni. Chiunque avvisti questo rapace è invitato a contattare immediatamente l’Oasi chiamando al numero di telefono 347.1125406. Ritrovato, invece, lo splendido esemplare di gufo reale "stanco ma in buone condizioni".

L’Oasi resiste, ma ha bisogno di aiuto

Ferita, ma non sconfitta. L’Oasi è ancora in piedi, ma il crollo (temporaneo) del flusso di visitatori – unica fonte di sostentamento – ha messo a rischio la sopravvivenza stessa del centro. Ora, più che mai, serve un gesto concreto. Nei giorni scorsi in molti hanno lasciato una donazione per aiutare i piccoli ospiti. "Vogliamo ringraziare ogni singola persona che ha donato mangimi per i nostri amici animali: conigli, tartarughe, volatili, equini, ma anche cibo per cani e gatti, che spesso viene utilizzato come integrazione alimentare per altri ospiti del nostro parco - così il personale sulla pagina Facebook dell'Oasi -. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, questo tipo di supporto è stato per noi un aiuto concreto e preziosissimo. Donare cibo per gli animali è stata un’altra forma di solidarietà che abbiamo profondamente apprezzato. Il vostro gesto ha fatto la differenza, contribuendo al benessere quotidiano dei nostri animali e donandoci forza per andare avanti".

Chi può, è invitato a sostenere il centro con una donazione:

IBAN: IT33U0608538190000000024322 – Causale: emergenza parco

Satispay: [clicca qui]

Anche un piccolo contributo può fare la differenza