Spray e scritte: Torino ripulisce i suoi monumenti da vandali e sporcizia

“I monumenti rappresentano la storia di Torino, dove sono ubicati ed il significato che hanno: vogliamo ridargli valore”. Francesco Tresso, assessore alla Cura della Città, così commenta gli interventi di restauro effettuati su statue e fontane del capoluogo piemontese.

Ramy sul Cavàl ‘d Brons

Testimonianze del nostro passato, che portano impresse sulle basi di pietra o sulle mani i segni delle proteste degli ultimi mesi. Su tutti il Cavàl ‘d Brons in piazza San Carlo, dove capeggiava la scritta Ramy, il ragazzo di 19 anni morto a Milano dopo un inseguimento con i Carabinieri.

I monumenti vandalizzati

Ma i monumenti sporchi oppure vandalizzati con vernici e spray sono moltissimi, come denunciato ieri in Sala Rossa da un’interpellanza della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano: c’è la statua di Gioberti davanti a Palazzo Carignano, quelle presenti nell’aiuola Balbo, di Giovanni Battista Botero in largo IV Marzo, fino al totem della Pace in corso Lecce.

Il lavoro

Manufatti, come sottolinea Tresso, “che richiedono mani esperte”. Da qui la Città, in accordo con la Soprintendenza, ha avviato nelle scorse settimane un lavoro di restauro puntuale e delicato. Solventi, impacchi estrattivi e pellicole protettive per marmi e pietre, tecniche meccaniche con punte di bisturi e vibroincisione per i bronzi.

Di recente sono stati ripuliti l’Obelisco in piazza Savoia, il basamento del Cavàl ‘d Brons e del monumento al Carabiniere in viale Partigiani. Ritinteggiate le opere di Ghiotti, sistemati il Duca d’Aosta, Massimo d’Azeglio e Fausto Coppi. Tra gli interventi che verranno fatti nel 2025 l’impermeabilizzazione della Fontana Angelica in piazza Solferino.