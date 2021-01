Giachino: "No al rinvio delle elezioni comunali a Torino"

il candidato sindaco della lista 'Sì Tav Sì Mino Giachino per Torino' dice no al rinvio delle elezioni

Manifestazione davanti a Palazzo Civico di Mino Giachino, candidato sindaco con la lista 'Sì Tav Sì Mino Giachino per Torino', che chiede che non vengano rinviate le elezioni all'autunno. "Torino da 15 anni cresce meno della media nazionale, è in declino ed è prima per disoccupazione giovanile: questa città ha bisogno di un'amministrazione comunale che la difenda, che sia forte e guardi al futuro".

Secondo Giachino "il rinvio delle elezioni sarebbe un atto contro Torino e Pd e M5S, che lavorano per quest'obiettivo, agiscono contro la città". L'idea dell'ex sottosegretario del governo Berlusconi è chiara: "Noi abbiamo capito prima di altri la crisi della città e lavorato per salvare la Tav Torino-Lione. Abbiamo un programma articolato: i primi 100 giorni per rilanciare il commercio e poi obiettivi fino al 2035 per ricostruire il rilancio della città".

"Ed io sono l'unico candidato con alle spalle esperienza di governo, e questo farà la differenza", ha concluso Giachino.