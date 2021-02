Onorevole Gancia (Lega) - Strage Carmagnola: Tragedia coinvolge tutta la comunità

“L’orribile strage avvenuta questa notte a Carmagnola, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni, non è solo una tragedia familiare, ma un dramma che coinvolge e chiama in causa tutta la nostra comunità. È sintomo di un disagio profondo: sociale, economico e anche psicologico.

La difficoltà di questo momento storico deve spingerci a fare il massimo per gli altri, a unirci come comunità sotto il segno della solidarietà reciproca.

Sono storie, queste, che non possono lasciarci indifferenti.

Una preghiera per la mamma e il suo bambino.

Ma anche una riflessione: siamo al terzo femminicidio in una sola settimana.

Serve un investimento culturale, ma serve anche applicare le leggi, per prevenire i crimini e per punirlo adeguatamente perché non si ripetano”.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega