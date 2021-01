Tensioni al cantiere Tav di Chiomonte, lanci di pietre contro le forze dell'ordine

Ancora tensioni in Val di Susa. Nella notte appena trascorsa, c' stato il tentativo da parte di una decina di militanti No Tav di avvicinarsi al cantiere di Chiomonte dell'alta velocità.

Partiti dal presidio permanente dei Mulini, il gruppetto ha raggiunto - attraverso i sentieri della Val Clarea, le recinzioni con l'intento di tagliare le reti, per poi iniziare a lanciare sassi contro le forze dell'ordine.

Gli agenti hanno risposto con il lancio di alcuni lacrimogeni, allontanando in questo modo i No Tav.