La denuncia di Silvio Magliano: "Il Trincerone di via Saint Bon è di nuovo una discarica: servono fototrappole"

Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale, è tornato a denunciare lo stato di degrado e abbandono del cosiddetto "trincerone" di via Saint Bon: "Materassi, bidoni, stendi biancheria, rifiuti di ogni natura e di ogni dimensione: parlare di discarica a cielo aperto non è un'iperbole".

"In questo stato appare al momento il Trincerone di via Saint Bon all'altezza di piazza Baldissera. I ripetuti interventi di pulizia da parte di GTT sono stati resi vani dall'inciviltà di qualcuno".

Poi l'annuncio da parte di Magliano: "I Moderati si occuperanno della questione in Circoscrizione 7, con il Capogruppo Pino La Mendola, e in Consiglio Comunale, dove presenterò un'interpellanza per chiedere la collocazione di fototrappole per identificare e sanzionare i responsabili".