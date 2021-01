Piscina Pellerina, il dubbio di Morando (Lega): “Viene utilizzata per spaccio e consumo di stupefacenti?”

La piscina Pellerina è chiusa al pubblico. Nonostante ciò alcuni cittadini hanno segnalato di aver visto individui uscirvi. Non sarebbe la prima volta che ignoti entrerebbero all’interno della struttura.

Per tale motivo il Capogruppo della Lega in Circoscrizione IV a Torino Carlo Emanuele Morando, insieme al collega Roberto Cermignani, ha presentato un’interpellanza al Presidente “per sapere se abbia notizie puntuali circa l’eventuale presenza di occupanti abusivi all’interno della piscina, se abbia ricevuto segnalazioni sull’utilizzo della struttura come luogo di spaccio e consumo di stupefacenti, se intenda richiedere alle Forze dell’Ordine maggiore attenzione ai movimenti nei pressi della piscina”.

"Alcuni cittadini - dichiara Morando - mi hanno segnalato di aver visto un individuo uscire di soppiatto dalla piscina Pellerina, situata nel parco Carrara, oggi chiusa al pubblico. Il parco oggi è scarsamente controllato, sarebbero necessari più passaggi da parte delle Forze dell'Ordine. Ho chiesto al Presidente di Circoscrizione se esistano report che attestino la presenza di occupanti abusivi nella struttura o se ci siano movimenti che lascino supporre che la piscina venga utilizzata per lo spaccio e il consumo di stupefacenti. È necessario salvaguardare le strutture appartenenti al pubblico e anzi auspico una riapertura della piscina nel prossimo futuro”.