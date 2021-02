Artigiano morì cadendo da una scala, rinviato a giudizio l'ex sindaco del paese

E' stato rinviato a giudizio per omicidio colposo l'ex sindaco di Traves, nelle Valli di Lanzo. Lo ha stabilito oggi il giudice del tribunale di Ivrea.

L'indagine riguarda un incidente del 2 dicembre 2016, quando il titolare di un'impresa edile e vigile del fuoco volontario perse la vita cadendo di una scala mobile mentre stava sistemando l'abete nella piazza di Traves prima della posa delle luci natalizie.

La famiglia si è costituita parte civile. L'ex sindaco Osvaldo Cagliero è stato individuato come datore di lavoro pro tempore e, in virtù del mancato rispetto delle norme di sicurezza, chiamato a risponderne in prima persona.

Dopo il caso di Chiara Appendino, dunque, condannata in prima grado per la notte di Piazza San Carlo a Torino, un altro episodio che vede un sindaco come possibile responsabile per il suo ruolo.