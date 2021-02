Food & Drink: a Torino la scuola di specializzazione nei settori della ristorazione, sala e bar

Food & Drink si trova a Torino ed è una scuola di specializzazione nei settori della ristorazione, sala e bar.

Se hai sempre sognato di diventare un professionista del settore o vorresti reinventarti e hai bisogno di acquisire in breve tempo le competenze per il mondo del lavoro, sei nel posto giusto.

Con “Food & Drink” verrai accompagnato nel tuo percorso, dalla scelta del corso più adatto al mercato nel quale ti stai inserendo fino all’inserimento reale attraverso un tirocinio retribuito.

Un team di professionisti ti guiderà nelle tue scelte per soddisfare le aspettative, aiutandoti a realizzarti nel mondo del lavoro tenendo conto delle tue esigenze e dei tuoi interessi.

Come diceva il filosofo Henry D. Thoreau “C’è solo un tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera”.

Per poterlo fare non bisogna mai smettere di imparare e Food & Drink è qui per questo.

Corsi per diventare professionisti

Corso di cucina : questo corso permette di diventare un vero professionista nel campo della ristorazione partendo anche da zero.

Oltre a lavorare su menù italiani e internazionali, viene anche insegnato come relazionarsi con i clienti e con i colleghi, affrontando tutti gli aspetti pratici della gestione della cucina, della preparazione dei piatti e della gestione del menù.

È un percorso completo di cucina che offre la reale possibilità di apprendere e provare tutte le dinamiche che si incontrano all’interno di una cucina di un ristorante, piccolo o grande che sia.

La simulazione di cosa può succedere in una giornata lavorativa permetterà di eliminare quelle ansie e quelle paure che, normalmente, possono assalire una persona quando si affaccia nel mondo del lavoro.

Con questo corso si acquisirà la sicurezza di essere in grado, fin dai primi giorni del tirocinio, di integrarsi all’interno del team di lavoro.

Il corso ha una durata di 410 ore, l’esercitazione pratica riguarda:

Le tecniche di taglio degli ortaggi;

Le salse fredde;

Le tecniche di impiattamento e servizio con abbinamento di contorni e salse;

La preparazione di primi piatti;

La preparazione di gnocchi e riso;

La conoscenza merceologica delle carni da macello e dei prodotti ittici;

Le zuppe di pesce;

La preparazione di dessert.

L'esame finale prevede:

Esame Scritto (un questionario a risposta multipla);

Esame Pratico (sarà richiesto di realizzare una portata);

Esame Orale (domande inerenti al programma svolto).

L'attestato sarà rilasciato a chi supererà l’esame finale.

Sull’attestato sarà espresso un voto in centesimi derivanti dall’andamento scolastico e dalle prove finali e integrato da un giudizio sintetico da parte dei docenti.

Corso di pasticceria: attraverso questo corso vengono insegnate le basi tecnico/produttive, estetiche e di gusto che permettono di esprimersi in una professione.

Questo sarà il modo per essere sempre innovativi e in grado di soddisfare anche i palati più esigenti della clientela.

Il corso per pasticcere si compone di lezioni teoriche propedeutiche allo svolgimento delle lezioni e di esercitazioni pratiche in laboratorio; inoltre sono previste verifiche teoriche e pratiche per verificare l’apprendimento di ogni allievo.

L'esercitazione pratica toccherà i seguenti argomenti:

Tecniche di impasto;

Le creme e le farciture;

Preparazioni con impasti dolci, salati e montati all’uovo;

La preparazione delle bagne di pasticceria e la creazione di torte fresche;

Le preparazioni per la produzione di bignè e pasticceria fresca;

La preparazione della pasta sfoglia;

La preparazione di mousse, dolci al cucchiaio e semifreddi;

Accenni nella lavorazione del cioccolato e alcune preparazioni;

Decorazioni in ghiaccia reale, pastigliaggio, cioccolato, cioccolato plastico.

L’attestato sarà rilasciato a chi supererà l’esame finale.

Sull’attestato sarà espresso un voto in centesimi derivanti dall’andamento scolastico e dalle prove finali e integrato da un giudizio sintetico da parte dei docenti.

Corso sala & bar: questo corso permette di acquisire le conoscenze legate all’accoglienza e alla disposizione dei commensali, alla gestione delle comande e il servizio seguendo le regole del bon ton.

Permette di conoscere e allestire il servizio colazioni, da quella inglese, a quella continentale fino alla classica italiana.

Il corso ha una durata di 310 ore, al termine del percorso sarà previsto un esame finale e per i candidati che lo supereranno sarà garantito un tirocinio retribuito di 160 ore.

Corsi di specializzazione

Tra i corsi di specializzazione citiamo:

Corso pizza contemporanea: questo corso di specializzazione, rivolto a imprenditori e professionisti del settore, è utile per realizzare pizze e focacce contemporanee da inserire nel menù, con l’obiettivo di incrementare il business.

Per arrivare a questo risultato il corso prevederà lezioni alternate, teoriche e pratiche, dove si proveranno i diversi tipi di impasti, la guarnitura e tutto quello necessario per la simulazione del lavoro.

Ha una durata totale di 20 ore.

Corso chef boulanger: attraverso questo corso di specializzazione si potranno approfondire le tecniche, i prodotti e le curiosità del mondo degli impasti lievitati.

Ha una durata totale di 20 ore ed è organizzato in lezioni teoriche e pratiche, per conoscere e gestire l’arte della panificazione.