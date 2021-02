raccolta fondi di allevatori e agricoltori per ricostruire la stalla crollata a Piossasco

I componenti del gruppo su facebook “Allevatori e agricoltori italiani 2.0” hanno creato una raccolta fondi sociale per sostenere i proprietari della stalla crollata a Piossasco nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 gennaio.

Un boato e poi il crollo del tetto di cemento armato su 120 mucche. I vigili del fuoco, dopo due giorni di intenso lavoro, sono riusciti a salvare circa 40 animali. Subito dopo il crollo in rete si è attivata una gara di solidarietà per cercare di “sostenere la famiglia colpita da questo disastro - scrive Aldo Pastrone, organizzatore della raccolta su GoFundMe - Vogliamo far fronte nell’immediato alle spese di ripristino. Tutti i fondi saranno destinati interamente alla famiglia e agli animali per far riprendere la normale attività agricola”.

Obiettivo del crowdfunding è quello di raggiungere 50 mila euro per ricostruire la stalla: raccolti finora circa 3 mila euro in meno di 24 ore. La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ricostruzione-stalla-piossasco-to