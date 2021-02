Appendino si schiera con Bezzon: "Fare l'elemosina ai clochard è rischioso e non è la soluzione, lo dico da anni"

sui clochard l'intervento di Appendino in Consiglio comunale: "Fare l'elemosina è rischioso e non è la soluzione"

Chiara Appendino tende la mano al comandante dei vigili urbani Emiliano Bezzon, finito nel vortice delle polemiche dopo aver chiesto ai cittadini di non fare l'elemosina ai clochard del centro.

"Non accetto la narrazione di chi dice che rincorriamo il comandante, visto che ho detto di non fare elemosina ai senzatetto già il 1° settembre 2018" ha affermato la sindaca, rivendicato la paternalità di un ragionamento che vede nell'elemosina un rischio e non uno strumento di sussistenza. "Dare denaro a chi sta in strada, finisce per alimentare, non sempre, dipendenze o nella peggiore delle ipotesi racket. Lo riconfermo" è la posizione di Appendino in Consiglio comunale.

Da qui l'appello della prima cittadina: "Io ringrazio chi dona, i volontari, chi aiuta chi è difficoltà. L'elemosina è rischiosa. Il consiglio è di farlo tramite le associazioni che conoscono il problema e che vogliono tirare fuori le persone dalla condizione di fragilità e inserirle in un percorso di autonomia. Ogni persona ha la sua storia, ma l'elemosina non è lo strumento migliore per aiutare chi è in difficoltà".

La prima cittadina si è poi concentrata sul Daspo urbano, strumento che molte città hanno adottato per risolvere la questione senza tetto: "Noi non lo utilizzeremo con questo fine, il foglio di via è disumano. Paradossalmente, il fatto che in inverno molti homeless arrivino a Torino dal resto della provincia è testimonianza dell'efficienza della rete sociale della città".

"Il lavoro che stiamo cercando di fare con Regione e Governo è di ricostruire una rete sempre più capace di accompagnare verso l'autonomia chi vive una fragilità" ha poi concluso Appendino.