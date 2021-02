Sport |

La Reale Mutua Basket Torino ritrova la vittoria contro Verona

Ancora senza capitan Alibegovic, solo in panchina, i gialloblù si impongono a Verona grazie ad una straordinaria prestazione di squadra

La Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria e lo fa con una grande prestazione contro la Tezenis Verona. I gialloblù controllano il match per tutti i 40’, senza mai correre nessun rischio, trascinati dall’ennesima prestazione superlativa di Ousmane Diop fatta di 26 punti, 10 rimbalzi in 30' di gioco. Straordinaria partita anche di Kruize Pinkins al rientro dopo essere stato positivo al Covid e con appena un paio di allenamenti nelle gambe. CRONACA Nei primi minuti la partita la giocano Diop e Severini: ai 5 punti del gialloblù risponde con due bombe lo scaligero e dopo 3’ il punteggio è di 5-6. Torino prova a cambiare passo con Pagani e Clark che si iscrivono a referto per il +3 (9-6), Verona cerca subito di pareggiare i conti, ma sono ancora i gialloblù ad avere la meglio con Clark che appoggia al tabellone il +5 (19-14 dopo 8’). Sul finale Torino trova anche la doppia cifra di vantaggio (26-16) prima che del canestro di Severini che fissa il punteggio del primo quarto sul 28-18. Nella seconda frazione il tentativo di rimonta di Verona è prontamente stroncato dall’attacco gialloblù: l’inchiodata di Diop e i liberi di Cappelletti valgono il +13 (34-21) dopo 13’ di gioco. Verona prova ad affidare i tentativi di rimonta al tiro pesante di Severini e Jones, Torino risponde per le rime con Toscano e il ritrovato Pinkins e 5’ dall’intervallo lungo le distanze sono pressoché invariate (42-30). Sul finale di tempo è ancora Torino a controllare il match, con le due squadre che tornano negli spogliatoi sul 52-39. Nel secondo tempo le squadre sono più coperte e prevalgono le difese: Verona prova a tornare a contatto con Candussi e Severini, Torino risponde con Diop, Pinkins e Toscano, riuscendo a mantenere la doppia cifra di vantaggio per praticamente tutto il terzo quarto e raggiungendo il nuovo +13 (69-56) a 10’ dalla fine della partita. L’ultima frazione è combattuta: Verona prova il tutto per tutto con Candussi e Greene, Torino è brava a tenere a distanza gli avversari con Bushati, Diop e Toscano e a 5’ dalla fine il punteggio è di 77-64. Sul nuovo massimo svantaggio, Jones prova a caricarsi la squadra sulle spalle e con un parziale personale di 5-0 abbatte la doppia cifra di svantaggio, costringendo Coach Cavina in time out. La Reale Mutua non si lascia impressionare e con un super Kruize Pinkins risponde a tono, con un contro parziale che vale il +12 a 3’ dalla fine (83-71). Sul finale Torino si limita a controllare il parziale, con la partita che termina 91-82

Reale Mutua Basket Torino-Tezenis Verona 91-82 (26-18, 26-21; 17-17, 22-26)

Torino: Clark 17, Alibegovic NE, Pagani 2, Penna 2, Cappelletti 8, Campani 4, Pinkins 13, Toscano 9, Origlia NE, Ferro NE, Diop 26, Bushati 10. All. Cavina

Verona: Greene IV 15, Caroti 10, Colussa 2, Guglielmi NE, Calvi NE, Tommasini 4, Candussi 17, Jones 17, Pini, Severini 17, Janelidze. All. Diana

SM

