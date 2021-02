Ente italiano normazione: Franco Deregibus confermato nella nuova governance

L’Assemblea dei Soci ha rinnovato gli organi di governance dell’Ente Italiano di Normazione.

Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche statutarie) il Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l’UNI per il quadriennio 2021-2024 c’è anche la conferma di Franco Deregibus, già presente nella precedente consiliatura.

Già Direttore del Digital Innovation Hub dell’Unione Industriale di Torino e del Piemonte, attualmente Responsabile Tecnico Area Innovazione di Confindustria Cuneo, Deregibus ha sviluppato la sua carriera in COMAU, ricoprendo posizioni apicali anche in consociate estere.

“Sono al mio secondo mandato come membro del Consiglio Direttivo UNI. Avendo operato nel mondo degli impianti di produzione (in particolare nel settore automotive) la normazione è sempre stata parte integrante delle mie attività” - afferma Deregibus - “Recentemente sono stato coinvolto nella realtà della trasformazione digitale, a partire dal Piano Nazionale Industria 4.0, per cui ho intenzione di lavorare in modo più efficace sul tema normativo legato a queste tematiche e alla diffusione della cultura della normazione nel territorio in cui opero”.

Fanno parte del Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE, MIT, Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR, CEI, ACCREDIA, “Grandi soci” e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI.

La precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 - ha dato tanto alla normazione e all’UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della trasformazione tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso le “persone”, per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita.