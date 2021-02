Il Comune di Torino in prima fila per Patrick Zaki: lunedì tornano i poster per la sua liberazione

Torna l'impegno da parte dell'amministrazione di Torino nella complicatissima situazione che riguarda Patrick Zaki . Lunedì 8 febbraio alle 12, dai balconi di Palazzo Civico , l'assessore ai Diritti Marco Giusta e il presidente di Amnesty International Italia Emanuele Russo esporranno due poster in favore della liberazione dello studente egiziano Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo.

Nonostante la pressione internazionale, Zaki rimanere da un anno in carcere in custodia cautelare.

La Città di Torino – come altre città italiane - ha dato la sua adesione alla campagna “Libertà per Patrick Zaki – concorso artistico” promossa da Amnesty International Italia, per chiedere l'immediata liberazione dello studente. I poster che verranno esposti sono una selezione dei materiali prodotti nell'ambito del concorso artistico.