Elly Schlein, toccata e fuga al Salone: “Sono qui solo per parlare di libri. Viva la cultura libera”

"Oggi parlo di cultura e di libri". Così la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al Salone del Libro di Torino. “Sono venuta con grande piacere anche quest’anno ad un appuntamento importantissimo per la cultura di tutto il Paese. La presenza di tantissimi giovani dà speranza”.

Ad accompagnarla la vice presidente Chiara Gribaudo , il segretario regionale Mimmo Rossi e il sindaco Stefano Lo Russo. Schlein ha visitato diversi stand del Salone, da quello della Torre di Libri, fino all’Arena Bookstock, lo spazio dedicato ai ragazzi.

"Viva la cultura libera e viva la satira"

“La lettura è importante, i libri e la cultura sono fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Bisogna leggere di più. La cultura deve essere libera e deve rimanere libera. Viva il pensiero critico, la cultura libera, viva la satira anche quando prende di mira noi politici”, ha dichiarato la segretaria del Pd.

Schlein ha incontrato anche il presidente di Torino La città del libro Silvio Viale e l’ad del Salone, Piero Crocenzi, oltre ad aver scambiato qualche parola anche con Valter Veltroni.

"La politica deve dare qualcosa di più"

“La politica deve dare qualcosa di più, ci sono settori che sono in grande crisi, servono politiche mirate per sostenerli. È importantissimo per il futuro del Paese. È una responsabilità che come Pd sentiamo”.

Alla fine del tour, non ha rilasciato altri commenti, non sbilanciandosi neppure sulla questione del quorum in vista del voto dell’8 e 9 giugno.